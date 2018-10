Une grande journée d'animation est prévue ce samedi 27 octobre 2018à Saint-Paul pour célébrer le festikal. Différents ateliers seront organisés au Jardin de la Liberté, au parking Cimendef et au débarcadère du front de mer. Cette manifestation culturelle a pour thème halloween et Gran Mèr Kal. Samedi 20 octobre, à Maison Serveaux, un conte en créole a été lu et présenté aux visiteurs par Miguy Tacite. La manifestation se poursuivra jusqu'à tard dans la nuit.

Gran Mèr Kal kél ér i lé ?

Les réunionnais connaissent bien cette expression, le festikal célèbre cette tradition et propose cette année toute une journée de clôture remplis d'animations et d'ateliers pour les petits et les grands. Plusieurs lieux de Saint-Paul proposent depuis la semaine dernière, en partenariat avec des associations, des ateliers qui tournent autour du thème d'Halloween et de Gran Mèr Kal. La médiathèque a ainsi proposé de la lecture et de l'écriture pour les jeunes à partir de 15 ans. Pour les 8 à 12 ans, Romain marchand propose des ateliers vidéos jusqu'au vendredi 19 en matinée de 9h à 12h. Tout a été fait pour proposer des animations aux plus jeunes le temps des vacances.

Journée de samedi sous le signe de la fête

Pour clôturer ce Festikal, une grande journée de célébration aura lieu à partir de 10h et jusqu'à tard dans la nuit. Des contes dès 10h au Jardin de la Liberté avec Christophe Langrom et Sully Andoche sur les légendes réunionnaises. Au parking Cimendef , dès 15h, l'association Marmaillous proposera un stand de maquillage et distribution de masque pour les enfants. Le temps de se préparer pour le défilé qui partira à 18h pour rejoindre le débarcadère de Saint-Paul .

Chasse au trésor, Festikal Food et concerts

Sur le front de mer, les festivités démarrent à 10h également. Une chasse au trésor se déroulera de 14h à 17h avec de nombreux groupes sur les différentes scènes mises en place. Les concerts commenceront vers 19h30, avec Lindigo puis Jean Paul Volnay, à 21h six artistes se succéderont dont Aubin, Sista Flo et Laura Beg. Le Festi 97 kal clôturera la soirée du samedi avec entre autre Black T, DJ Sebb et T Matt. Dès 18h différents stands de restauration seront là pour servir les visiteurs.

