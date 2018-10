Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Six jeunes élus du Conseil communal des enfants et des jeunes (CCEJ) de Saint-Paul s'envolent ce jeudi soir 25 octobre 2018 pour Paris. Accompagnés d'Alex Pota, élu délégué aux Affaires scolaires, président de la Caisse des écoles, et de deux administratifs de la Ville les enfants participeront au congrès de l'Association nationale des Conseils d'enfants et de jeunes (ANACEJ).

Six jeunes élus du Conseil communal des enfants et des jeunes (CCEJ) de Saint-Paul s'envolent ce jeudi soir 25 octobre 2018 pour Paris. Accompagnés d'Alex Pota, élu délégué aux Affaires scolaires, président de la Caisse des écoles, et de deux administratifs de la Ville les enfants participeront au congrès de l'Association nationale des Conseils d'enfants et de jeunes (ANACEJ).