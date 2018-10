Publié il y a 26 minutes / Actualisé le Mardi 23 Octobre à 12H18

Le 27 octobre prochain, une manifestation gratuite est organisée à Sans Souci, avec démonstrations et initiations aux arts martiaux, ateliers yoga, zumba et hip-hop. Un tournoi de football à 7 sera aussi au programme des festivités. Un bazar bio sera sur place de 9 heures à 12 heures, avec stands de fruits et légumes, éducation nutritionnelle et dégustation de produits frais. (Photo d'illustration)

