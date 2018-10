Le projet de la future école de Grand Fond, présenté aux parents d'élèves fait l'unanimité. L'établissement pourrait accueillir ses premiers élèves d'ici 2022. "C'est un beau projet. Bravo". Ainsi s'exprimaient les parents d'élèves de l'école de Grand Fond à l'issue d'une réunion de présentation le 12 octobre dernier. Réunion confirmant la volonté de la Municipalité d'ouvrir la concertation et d'associer la population aux réalisations communales. "Nous agissons pour vous, pour vos enfants. C'est un projet que nous devons construire ensemble", souligne le Maire, Joseph Sinimalé, rappelant sa volonté, pour Saint-Paul, d'un "développement harmonieux tourné vers l'humain". Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Paul

Quelques 18 salles de classe composeront la future école. La partie élémentaire comptera 12 classes dont 3 au rez-de-chaussée. Un ascenseur permettra de rendre le site accessible aux personnes à mobilité réduite. L’étage abritera aussi une B.C.D. (Bibliothèque Centre Documentaire) accessible aux petits et grands. La maternelle regroupera 6 salles de 60 m2 avec un point d’eau pour chacune d’elle ainsi que 3 salles de repos.

L’orientation envisagée des bâtiments respecte la position des arbres existants et permet une optimisation de la ventilation naturelle de l’école. Une étude aéraulique et de ventilation a été effectuée par un ingénieur spécialisé. Une étude de la position du site vis-à-vis des brises et des vents dominants a permis de définir un projet permettant aux enfants et aux enseignants de profiter d’un confort thermique optimisé à travers l’ensemble des locaux mais également des espaces extérieurs de l’école. Des ouvertures prévues sur la partie Ouest de l’école favorisera une bonne circulation d’air sur l’ensemble du projet. La forme des bâtiments et le fait qu’ils soient " traversants " sont propices à la ventilation naturelle.

Suivant la durée de la phase administrative souvent longue et contraignante, les travaux de construction pourraient démarrer d’ici à 2020. La future école de Grand Fond pourrait accueillir ses premiers élèves courant 2022.