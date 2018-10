Mercredi 24 octobre, Marie-Marceline et Félicien Sumon ont fêté leurs 60 ans de mariage à Saint-Paul. C'est Geroges Fernante et le club Vive la Joie de Bois-de-Nèfles qui ont organisé la cérémonie de célébration à la salle Jospeh Grosset en présence de Josie Bourbon élue à la Mairie de Saint-Paul.

C'est dans un bal de mariage que se sont rencontrés Marie-Marceline et Félicien, 19 et 20 ans à l'époque. Loin des regards de la foule présente, ils se sont avoués leur attirance mutuelle tard dans la nuit. En 1958, soit trois ans plus tard, ils se sont mariés. Cinq enfants sont nés de cette union entre la femme de ménage et l'agriculteur.

Au moment de célébrer leur noces de diamant (60 ans de mariage), les époux Sumon comptent 12 petits-enfants et deux arrières petits-enfants.

