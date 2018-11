La troisième édition du forum des initiatives locales aura lieu à Saint-Paul le samedi 3 novembre. C'est au niveau du débarcadère que la manifestation se déroulera. La mairie informe les visiteurs et habitants de la ville que la circulation sera régulée pour permettre le bon déroulement de la manifestation.

Les mesures suivantes seront prises:

Rue du Quai Gilbert

Circulation interdite du 2 novembre à partir de 18 heures au 4 novembre à 12 heures, portion comprise entre les rues Lepinay et Rhin et Danube

Circulation et stationnement interdits le 3 novembre de 6 heures à 20 heures, portion comprise entre les rues Rhin et Danube et Suffren

Rue Rhin et Danube

Circulation et stationnement interdits le 3 novembre de 6 heures à 20 heures, portion comprise entre les rues Évariste-de-Parny et du Quai Gilbert

Rue Élie Eudor

Circulation et stationnement interdits le 3 novembre de 6 heures à 20 heures

Parking Hôtel Laçay

Stationnement interdit sur 10 emplacements du 2 novembre à partir de 18 heures au 4 novembre à 12 heures

Parking piscine municipale

Stationnement interdit le 3 novembre de 6 heures à 18 heures

Lire aussi => Saint-Paul - Forum des Initiatives Locales

www.ipreunion.com