La fête tamoule du Dipavali se prépare d'ores et déjà à Saint-Paul. Cette édition 2018 se composera de 3 temps forts et sera organisée le 9 novembre. Un grand défilé, des spectacles de danses, de musiques indiennes et un feu d'artifice pour cette fête multi-culturelle. L'APCR (association pour la promotion des cultures réunionnaises) organise un défilé à la plaine Saint-Paul le mardi 6 novembre. A Saint-André, la 29ème édition aura lieu du 9 au 11 novembre 2018. Voici les informations sur les évènements à venir.

Saint-Paul - vendredi 9 novembre 2018

L'illumination du front de mer commencera vers 19h. Une grande parade colorée partira du parking Cimendef à l'entrée de la ville et les participants se rendront au débarcadère par l'avenue Général de Gaulle, la rue Marius et Ary Leblond, la rue Rhin et Danube. La manifestation se poursuivra à 20h30 par des spectacles de danses et de musique par des artistes venus d'Inde mais aussi d'artistes locaux. A 22h un feu d'artifice sera visible sur le front de mer.

La cité Saint-Pauloise souhaite ravir tous les participants à ce Dipavali du vivre ensemble. Un festifood sera sur place pour restaurer les visiteurs. De nombreux stands seront installés à l'occasion de la fête tamoule.

Des expositions gratuites

En parallèle de l'évènement principal, la mairie organise des expositions culturelles gratuites. La médiathèque Leconte de Lisle accueillera du 5 au 9 novembre l'exposition "Les rituels indo-réunionnais". Une seconde exposition "L'art de vie, coutumes tamoules" aura lieu à la Maison Serveaux du 6 au 23 novembre. Une master classe mise en place dans plusieurs quartiers de la ville : La Saline, Villèle, La plaine, Savanna et à la Grande Fontaine.

Programme détaillé à retrouver sur le site de la ville de Saint-Paul.

La Plaine Saint-Paul - mardi 6 novembre 2018

L'association pour la promotion des cultures réunionnaises (APCR) organise un défilé de chars et de lumière devant la mairie annexe de la Plaine Saint-Paul. Le départ aura lieu à 18h et le cortège se dirigera vers le complexe sportif de la Plaine. Ensuite, à 19h30 un spectacle de danses indiennes sera donné puis la clôture des festivités se fera autour d'un cocktail.

Saint-André - du 9 au 11 novembre 2018

La 29ème édition du Dipavali de la ville de Saint-André est intitulée "Danse avec la Lumière". Elle sera aussi riche et colorée que les éditions précédentes avec bien entendu de nombreuses animations qui feront découvrir ou re découvrir la culture tamoule aux visiteurs.

Des ateliers, expositions et conférences sont prévus à la médiathèque de la ville, des ateliers et visites proposé par l'OTI (Office de Tourisme Intercommunal), la Mêla (le marché indien et son podium), le grand défilé en centre-ville et le Holi sont les principaux évènements de ce 29ème Dipavali.

Programme :

Voyage à la découverte de l'Inde réunionnaise

Vendredi 9 novembre à partir de 8h30 au temple Maryen Péroumal.

La Mêla : le marché indien au stade Sarda Garriga

Cette année, le marché ne sera pas au colosse (actuellement en travaux) mais au stade Sarda Garriga. Il sera ouvert les 9, 10 et 11 novembre. Il sera conçu comme à l'accoutumée comme le "carrefour des senteurs, des couleurs et des bonnes affaires"

De nombreux ateliers sont au programme au coeur du village.

De nombreuses associations venues des quatre coins de la Réunion pour se produire sur la scène de la Mêla du vendredi au dimanche.

Le Grand défilé du Dipavali

Samedi 10 à 17h45 départ du défilé depuis la piscine municipale avec 6 chars réalisés sous la conduite d'artistes venus d'Inde.

20h spectacles sons et lumières au stade Sarda Garriga

21h feu d'artifice

Le Holi

La fête des couleurs est une célébration festive et joyeuse sera proposée par l'association Holi Holi. Début des activités à 9h30 jusqu'à 14h45.Retrouvez le programme détaillé sur le site de la ville de Saint-André.

Expositions et Conférences à la Médiathèque Auguste Lacaussade

Expositions

> " Les Rues de Pondichéry " de Bernard Champion dans le Hall de la médiathèque

> " Danses Indiennes Classiques " à la Section Adultes

> " Histoire des Danses & musiques indiennes " à la Section Jeunesse

Ateliers et rencontres

> Le 8 novembre de 14h à 15h : Dessins autour du Kolam.

> Le 9 novembre de 9h à 12h : Atelier de calligraphie tamoule avec l'association Culturelle Tamij Kalaï

9 novembre Conférences et animations

> 14h avec des Lycéens (rencontre), en Salle de l’Image à 17h

Intervention de Mr Sham’s & Mr Pitchaya : Les Poèmes Hindous de Leconte de Lisle.

18h : Danse Classique Indienne avec l’association Muttamij Alayan

