Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 heures

Afin d'aider les administrés en difficulté avec la lecture et l'écriture, un écrivain public est missionné par la mairie afin de les accompagner dans leurs démarches. Il pourra aider à rédiger des courriers, à remplir des formulaires et dossiers administratifs et plus généralement à aider les Saint-Paulois à accomplir leurs démarches administratives. L'écrivain public sera de permanence le jeudi matin à la Maison de la citoyenneté des Cerisiers dans le quartier de Fleurimont.

