C'est ce samedi 3 novembre que se sont déroulées les Rencontres Notariales dans le Jardin de la Mairie de Saint-Paul de 9h à 13h. De nombreuses personnes ont fait le déplacement pour rencontrer et poser des questions aux notaires présents. Frais de succession, donation, indivision... Ces rencontres libres (sans rendez-vous), gratuites et offertes à l'ensemble de la population saint-pauloise sont proposées annuellement par la Chambre des Notaires de La Réunion.

C’est un moment incontournable, parce qu’il favorise la proximité : les notaires se rapprochent des habitants afin de faciliter l’accès au droit pour tous.

Ces journées notariales semblent d’autant plus importantes et attendues qu’elles complètent le dispositif de permanences qui se tiennent tout au long de l’année chez les partenaires de la Chambre des Notaires de La Réunion. Un événement important et ô combien indispensable que le maire de Saint-Paul a tenu à saluer.

L’année dernière, 700 personnes sont venues chercher des réponses et demander des conseils auprès des notaires uniquement à Saint-Paul. Pour cette édition, plusieurs dizaines de personnes étaient déjà en train d’attendre leur tour bien avant 8h30 dans le jardin de la mairie