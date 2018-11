Découverte des légumes lontan, dégustation de gâteaux traditionnel péi, fabrication de petites cases créoles, de kayambs ou de bijoux en verre en passant par la valorisation des plantes médicinales... Le Forum des Initiatives Locales (FIL) a tenu ses promesses pour cette 3ème édition et met le coco en vedette en le déclinant sous toutes ses formes : tressage, bijoux, boissons, objets de décoration.

C’est sous un magnifique soleil et une légère brise que cette troisième édition du Forum des Initiatives Locales (FIL) a débuté. Cet événement constitue l’occasion de mettre en avant le " Concours coup de pouces des initiatives locales ", destiné à récompenser les projets des associations issues des quartiers prioritaires du territoire. Ainsi, pour démontrer leur savoir-faire, pas moins de 80 stands attendaient les visiteurs sur la place du débarcadère ce samedi 3 novembre de 9h jusqu’à 18h30.

Les visiteurs, locaux mais aussi touristes, et même quelques croisiéristes se seraient laissés séduire par le charme de Saint-Paul, ont pu découvrir l’étendu des talents saint-paulois. Et il y en a pour tous les goûts, et pour tous les âges ! Des activités sportives pour les plus petits (badmington, dodge ball, tchoukball, démonstration de roller et de trotinnette) et pour les plus grands, sans doute, une mine d’or pour les idées cadeaux à l’approche de Noël. " C’est un véritable événement, un moment important aujourd’hui car le Forum des Initiatives Locales permet d’exposer tout ce savoir-faire, tout ce qui a été réalisé durant un an par les associations et les artisans de tous les quartiers de Saint-Paul : de la Ravine Daniel en passant par La Saline-les-Hauts et l’Hermitage… ", se réjouit Joseph Sinimalé, le maire de Saint-Paul, en évoquant également sa volonté de créer un village permanent où l’artisanat saint-paulois serait continuellement à l’honneur. Après l’inauguration du FIL, Joseph Sinimalé, les élues, Nadine Sévétian, Magalie Lahisafy, respectivement en charge du secteur de Plateau Caillou et de la Grande Fontaine, qui participaient aussi à l’inauguration du FIL avec la présence du sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Tainturier, se sont rendus sur chaque stand pour y découvrir sa spécialité.

Côté animation, la scène était animée toute la journée. Les associations ASCPC danse séga, Djaïn danse indienne ou encore 7po ont rythmé la matinée par des chants et des danses. L’après-midi, faisait place également au spectacle avec Caplawsé Maloya, Tribu Nénibé, l’association Sabeykarathy danse ainsi qu’un défilé du Comité miss ronde. Une scène musicale a clôturé ce rendez-vous et le public a pu entendre Emmanuelle Ivara, Sista Lyon et Kaloubadia.

Pour les absents, rendez-vous l’année prochaine pour la 4ème édition du FIL

