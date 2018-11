Une opération "Coup de poing" a été mené lundi 5 novembre à la Plaine Saint-Paul. Un gros travail de sensibilisation a été effectué en compagnie du maire Jospeh Sinimalé et du préfet d'arrondissement Olivier Tainturier.

Le représentant de l'Etat dans l'ouest, Olivier Tainturier a salué les nombreuses actions menées par la ville de Saint-Paul et le Territoire de la Côte Ouest (TCO) en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé Océan Indien (ARS OI) et bien entendu les services de l'État. Il ajoute : "Un bon travail de terrain est mené dans le cadre de cette lutte. Ensemble on agit efficacement".

C'est à l'école Carambole que le personnel communal et les acteurs associatifs étaient moilisés lundi 5 octobre. Les espaces publics étaient nettoyés par certains tandis que d'autres étaient en charge de l'opération "vide fond de cour" en débarassant les personnes âgées du quartier de leur encombrants ménagers et en vidant les eaux stagnantes. Joseph Sinimalé, le maire de la commune rajoute "Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter l’épidémie de dengue tant redoutée".

Un rappel a été adressé aux écoliers présents par les agents de l'ARS, quelques consignes simples ont donné pour éviter la prolifération des moustiques. Les médiateurs de du TCO ont détaillé les bienfaits du tri sélectif.

Le maire de Saint-Paul a profité échanger avec les jeunes sur l'animation du quartier. Des propositions ont été adressées à l'équipe municipale et feront l'objet de débat prochainement.

www.ipreunion.com