Publié le Vendredi 28 Décembre à 11H01 / Actualisé le Vendredi 28 Décembre à 16H14

Comme chaque année, la municipalité de Saint-Paul met les moyens pour que les secours, la sécurité et le nettoyage soit assurés durant ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Et ça a un coût, la bagatelle de 80 000 euros pour la commune qui n'est pas l'organisatrice de ce rassemblement festif. Plus de 200 personnes seront mobilisées sur le site de l'Hermitage. Comme tous les ans aussi, la circulation sera réglementée, la ville de Saint-Paul a pris plusieurs arrêtés municipaux pour l'occasion portant sur la circulation et le stationnement à l'Hermitage.

Comme chaque année, la municipalité de Saint-Paul met les moyens pour que les secours, la sécurité et le nettoyage soit assurés durant ce réveillon de la Saint-Sylvestre. Et ça a un coût, la bagatelle de 80 000 euros pour la commune qui n'est pas l'organisatrice de ce rassemblement festif. Plus de 200 personnes seront mobilisées sur le site de l'Hermitage. Comme tous les ans aussi, la circulation sera réglementée, la ville de Saint-Paul a pris plusieurs arrêtés municipaux pour l'occasion portant sur la circulation et le stationnement à l'Hermitage.