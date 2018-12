Publié il y a 16 heures / Actualisé il y a 15 heures

Dans le cadre des orientations de la Direction Environnement et Cadre de vie, il est prévu la structuration d'un appel à projets à destination des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'environnement sur le territoire, en matière d'entretien d'espace vert et d'embellissement, entre autres. Cet appel à projets aura la vocation de proposer à ces acteurs de proximité, des fonciers communaux pour la mise en place de projets ciblés pour lesquels ils pourront se positionner et candidater. La date limite de candidatures, initialement fixée au 19 décembre 2018, est prolongée au 31 janvier 2019.

