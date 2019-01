Publié il y a 2 heures / Actualisé le Mercredi 02 Janvier à 13H03

Le samedi 19 janvier 2019 à partir de 8h30 au gymnase de Saint-Paul sera organisée la deuxième édition de "L'Étang en fête". L'association "Un pas un avant" proposera des multiples animations comme les "Ze Olympiade" de 9h à 12h, un radio crochet de 14h à 17h et l'élection de Miss Mamie 2019. La remise des récompenses pour le radio crochet et Miss Mamie 2018 auront lieu à 18h30. Un concert clôturera la journée avec Yoann, Black T, Emmanuelle Ivara, PLL, Cliff Azor, Mederice et Aubin.

