Sur une parcelle de 19 720 m2 située à mi-hauteur de Saint-Gilles-les-Hauts, le lotissement nommé " les Naïades " a été inauguré ce vendredi 4 janvier 2019. Accueillies par le maire, Joseph sinimalé, le directeur général SHLMR, Gilles Tardy, plusieurs familles étaient présentes. Elles étaient heureuses de recevoir les clés de leur nouvel appartement.

91 logements – 42 LLS et 43 LLTS et 6 PLS (maisons individuelles)- dont l’investissement s’élève a prés de 16 000 000 euros, s’intègrent parfaitement dans le paysage de ce quartier des hauts. 13 entreprises ont collaboré sur cette opération de logements qui a duré prés de 32 mois. " Un temps plus que nécessaire pour veiller aux respecter des normes écologiques et environnementales et des conditions de vie de l’habitat. Chaque action menée doit être une réflexion sur la place à donner à l’Homme afin qu’il puisse contribuer à l’évolution de son quartier " précise le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé.

Fier de ce beau lotissement, le premier magistrat tient à rappeler que " le respect de l’environnement est une priorité que chaque projet doit évoluer dans l’espace et dans le temps tout en respectant notre lieu de vie. " Cette ambition de vouloir produire plus – social et semi social – s’inscrit dans le programme pluriannuel d’investissement. L’objectif étant de prioriser les actions en tissant du lien social au sein des lotissements avec, entre autres, la création de potager collectif, à l’amélioration de qualité de vie avec de meilleurs espaces de jeux, de loisirs mais aussi, et avant tout, travailler sur l’opportunité de pouvoir permettre l’accès à la propriété. Un début d’année qui commence avec de nouvelles perspectives, ainsi que de nouveaux projets pour ses nouveaux locataires.