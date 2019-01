Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Pour faciliter l'accès aux clubs et afin qu'ils disposent de tout le bassin, les piscines de Plateau Caillou et du Front de mer (Saint)-Paul) fermeront leur porte à 18h au public au lieu de 19h habituellement et ce jusqu'à la réouverture de la piscine de Vue Belle

