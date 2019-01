Depuis le jeudi 3 janvier et jusqu'au mercredi 23 janvier 2019 2 327 jeunes saint-paulois de de 3 à 17 ans sont accueillis du lundi au vendredi dans les 26 centres de loisris de la commune. Le développement durable a été choisi pour thème central des animations éducatives

• Aucune augmentation de la participation des familles

Cette année encore aucune augmentation de la participation des familles n’a été opérée et reste donc inchangée pour ce séjour. "Le budget de fonctionnement pour ce séjour est de 950 000 euros. Reste à la charge de la Municipalité, 712 500 euros soit 75% des 950 000 euros ce qui représente un coût de revient par jour et par enfant de 21,33 euros" indique la mairie de Saint-Paul.

• Des navettes de ramassage

Afin de faciliter l’accès aux loisirs, 23 navettes de ramassage sillonnent les secteurs les plus éloignés pour l’acheminement des enfants des quartiers vers les centres. 539 jeunes bénéficient donc de ce service.

Pour le bon déroulement de ce séjour cette année, 7 centres primaires, 6 centres maternels, 6 centres mixtes, 7 centres pour adolescents sont équipés en matériel et personnels qualifiés pour assurer les multi activités et l’accueil des marmailles.

Pour les jeunes âgés de 13 à 17 ans, 7 centres dédiés aux adolescents sont implantés sur des quartiers à forte représentativité : La Plaine Bois-de-Nèfles, Fleurimont, La Saline, Saint-Gilles-les-Hauts, Grand Fond, Guillaume, Savanna. Les centres pour adolescents, quant à eux, accueillent 229 jeunes pour cette période.

La journée des inter-centres

• POUR LES PRIMAIRES

849 enfants de 6 à 12 ans des accueils primaires seront rassemblés pour une grande journée récréative et festive au gymnase de Vue-Belle à La Saline-les-Hauts vendredi 18 janvier 2019 de 9h00 à 15h30 au gymnase de Vue-Belle.

• POUR LES ADOLESCENTS

Ateliers pédagogiques, activités culturelles au Moringorome, chorégraphie et chants seront proposé aux ados mardi 22 Janvier 2019 de 9h00 à 15h30 sur le Stade de Football de Villèle. L’association Kaflow accompagnera les différents groupes de jeunes de chaque centre pour la production des différentes chorégraphies de danses urbaines. Des journées bien chargées pour combler de bonheur, petits et grands. Il nous reste plus qu’à leur souhaiter de passer de bonnes vacances.

