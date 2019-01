Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Dans le cadre de sa préparation aux Jeux olympiques de Tokyo (Japon) en 2020, l'équipe de France féminine de triathlon séjourne à Saint-Paul depouis ce lundi 14 janvier et jusqu'au 27 juin 2019. La délégation est composée de six athlètes et trois encadrants

