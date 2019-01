Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 22 heures

Le 2 février 2019, sur l'aire de pique-nique de Savanna, la Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Saint-Paul, en partenariat avec l'Office de l'Eau, célèbre une nouvelle fois la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH). Cette manifestation internationale, créée sur l'initiative de la Convention Ramsar, a pour but d'informer la population sur le rôle crucial que détient les zones humides comme régulateur dans les équilibres naturels mais également comme régulateur au sein de nombreuses communautés humaines. Pour rappel, la Convention sur les zones humides, appelée Convention de Ramsar, est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l'action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Nous publions le communiqué. (photo d'illustration)

