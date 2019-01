Publié il y a 14 minutes / Actualisé le Vendredi 25 Janvier à 12H43

La commune de Saint-Paul informe que les inscriptions dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires pour les enfants nés respectivement en 2017 (entrée en très petite section), en 2016 (entrée en petite section) et en 2013 (entrée en cours préparatoire) et les réinscriptions à la restauration scolaire pour la rentrée d'août 2019 auront lieu du : Lundi 11 février 2019 au vendredi 29 mars 2019. (photo d'illustration)

La commune de Saint-Paul informe que les inscriptions dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires pour les enfants nés respectivement en 2017 (entrée en très petite section), en 2016 (entrée en petite section) et en 2013 (entrée en cours préparatoire) et les réinscriptions à la restauration scolaire pour la rentrée d'août 2019 auront lieu du : Lundi 11 février 2019 au vendredi 29 mars 2019. (photo d'illustration)