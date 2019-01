La Ville de Saint-Paul et la Semader portent un projet d'aménagement et de valorisation dans le quartier de Sans Souci. L'objectif est d'améliorer durablement les conditions de vie des habitants tout en favorisant le vivre ensemble au sein du quartier. À cette occasion, un nouvel outil a été développé : site internet dédié lancé le mercredi 30 janvier 2019.

Ce site permet de découvrir et de valoriser Sans Soucis. Ce quartier de Saint-Paul est un haut lieu patrimonial du point de vue historique, humain, et environnemental. Ces différentes dimensions remarquables y seront mises à l’honneur pour tous ceux qui veulent découvrir ce quartier au pied du cirque de Mafate.



Cet outil en ligne est également dédié aux habitants de Sans Soucis. Ils disposeront de toutes les informations utiles sur l'avancement des opérations d'aménagement. Ce site servira d'espace partagé en ligne pour annoncer les différents évènements tout en mettant en lumière la dynamique associative du quartier.



Ce site internet sera une fenêtre sur le monde de Sans Souci, tout en étant une vitrine révélant tous les potentiels et le charme du nouveau visage de Sans Souci.



Le site web se veut un outil supplémentaire dans l'accompagnement des familles, des associations, des plus jeunes, des plus âgés, de tous ceux qui veulent se tenir au courant des actualités et des espaces d'échange et de dialogue qui sont mis en place autour de cette opération de valorisation du quartier de Sans Souci.

www.ipreunion.com