Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Les yeux fermés, bercés par de la musique, en train d'écouter une histoire. Voici le concept de la sieste littéraire organisée le samedi 9 février 2019 à la médiathèque Leconte-de-Lisle à 15 heures. Une oeuvre écrite et lue par Sabine Deglise et baptisée Le voyage incroyable de la graine de tamarin des hauts. Dominique Strasberg apporte de son côté un appui scientifique. Plus d'information sur cet événement au 0262 45 81 85.

Les yeux fermés, bercés par de la musique, en train d'écouter une histoire. Voici le concept de la sieste littéraire organisée le samedi 9 février 2019 à la médiathèque Leconte-de-Lisle à 15 heures. Une oeuvre écrite et lue par Sabine Deglise et baptisée Le voyage incroyable de la graine de tamarin des hauts. Dominique Strasberg apporte de son côté un appui scientifique. Plus d'information sur cet événement au 0262 45 81 85.