Pour récompenser la cinquantaine d'écoliers de Saint-Paul de leur engagement vert, une balade en catamaran leur a été offerte le mercredi 6 février 2019. Ces élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ainsi que les membres d'associations périscolaires de Saint-Paul. Les structures Ou'Guingn' et Caz à Marmailles sont montées à bord du bateau Maloya au départ de la darse du port est pour une traversée en mer de deux heures.

Ces marmailles et associatifs profitent de cette croisière après leur premier prix remporté dans le cadre du concours des plus beaux sapins de Noël, en décembre 2018, organisé et porté par le service Développement durable de la commune.



Des objets fabriqués à partir de matériaux recyclés puis exposés dans les jardins de la mairie centrale saint-pauloise afin de valoriser le travail des associations périscolaires et des enfants. L’occasion de leur remettre leurs prix.



Ce concours auquel 24 garderies scolaires participaient se tenait du 30 novembre au 12 décembre 2018. Il fallait réaliser les plus beaux arbres à partir d’éléments recyclés issus de la vie quotidienne.



Bouteilles en plastique, capsules de café usagées, bois de palettes et pots de yaourt.



Au final : 970 marmailles contribuaient à cette confection. Le moment pour eux de recevoir une sensibilisation à l’importance du développement durable. Objectif principal : réduire leurs déchets quotidiens et apprendre à les réutiliser.



Retrouvez ci-dessous la liste complète des associations et des classes récompensées :

Premier prix

Catégorie CP/CE1/CE2, l’association “Ou’Guingn’ remporte une croisière sur le Catamaran Maloya

Catégorie CM1CM2, l’association Caz a Marmailles remporte aussi une croisière sur le Maloya

Catégorie maternelle, l’association Marmailles Savana remporte une croisière sur le Grand Bleu

Catégorie maternelle, l’association Le Kaross des marmailles remporte une croisière sur le Grand bleu



Ces deux croisières partiront du port de Saint-Gilles-les-Bains le 20 février.

Deuxième prix

Catégorie CM1/CM2, l’association Apeels Louise-Siarane remporte une visite au musée Kélonia de Saint-Leu

Catégorie CP/CE1/CE,2 l’association Goonies de Grand Fond remporte une visite au musée Kélonia de Saint-Leu.



Ces deux visites auront lieu le 13 février.

Troisième prix

Catégorie maternelle, l’association Apeels maternelle Étang remporte une visite à l’aquarium de Saint-Gilles-les-Bains

Catégorie CM1/CM2, l’association Ou Guingn’ remporte une visite à l’aquarium de Saint-Gilles-les-Bains. Ces deux visites se tiendront le 13 février.

Catégorie CP/CE1/CE2, l’association le Kaross des Marmailles remporte une demi-journée à Lékol Ékolo à la Saline-les-Hauts



Le rendez-vous est prévu le 13 février.