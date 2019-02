Une visite guidée du jardin pédagogique de la Promotion 17 de l'Académie des Dalons était organisée ce vendredi 8 février, au Bernica, en présence notamment du Maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé et Patrick Dorla, Conseiller Départemental.

De l’espace dédié à l’école voisine, aux espèces endémiques, en passant par l’apiculture, la serre… les représentants des différents partenaires (DJSCS, CRIJ, Rencontres Alternatives et CAUE , associations d’éducation populaire) et les habitants du quartier ont découvert un " espace remarquable ".

L’Académie des Dalons est un projet expérimental d’insertion sociale et professionnelle qui s’adresse à des volontaires motivés âgés de 18 à 25 ans. Son objectif est de redonner confiance aux jeunes dans leurs capacités en favorisant le développement personnel et citoyen pour arriver à l’autonomie dans la construction d’un projet de vie sociale et professionnelle. Le parcours comprend trois mois en internat et neuf mois en externat. La partie internat à Saint-Paul se déroule au sein de l’ancienne auberge de jeunesse du Bernica où est implanté le jardin pédagogique.

Le jeune accueilli au sein de l’Académie des Dalons doit être volontaire dans une démarche motivée. Dans une démarche progressive, rigoureuse, positive tout au long du parcours, il est accompagné, guidé individuellement, par une équipe éducative d’intervenants professionnels du domaine social. " Nous devons mettre la main ensemble pour faire triompher l’humain ", souligne Joseph Sinimalé, appelant toutes les instances à agir pour la mise en place d’un vrai plan pour la jeunesse.

