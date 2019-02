Le mardi 5 février 2019 marquait le passage à l'année du cochon de terre pour toute la communauté chinoise, y compris dans la commune saint-pauloise. La ville célèbre ce grand événement en organisant le Nouvel an chinois le samedi 16 février 2019 en partenariat avec l'Association de l'école franco-chinoise de Saint-Paul et la Fédération des associations chinoises de La Réunion.

Les festivités se dérouleront au centre-ville mais aussi sur la Place du Débarcadère. On vous propose de découvrir le programme complet de cette manifestation festive, fédératrice, familiale et gratuite. En 2018, plus de 3000 personnes y participaient.



Cette année, vous savez ce qu’il vous reste à faire : venir, tout simplement ! Rassembler et unifier les diverses cultures de La Réunion constituent deux objectifs principaux de la collectivité. Comme l’illustre la programmation proposée le 16 février.

Par où commencer ? Par les spectacles de la troupe ZhengZhou prévus à 21 heures au Débarcadère. Si vous n’avez jamais vu ce type de spectacle, ce sera le moment pour vous de contempler l’art et les chorégraphies de Chine. Mais ne vous ne regarderez pas cet événement le ventre vide. Le Festifood 100% chinois débutera sur le front de mer à 18 heures. Un rendez-vous consacré aux amateurs de la cuisine et des spécialités chinoises.

Pour patienter, des troupes locales monteront sur scène, de 16 à 19 heures. Au programme : des danses traditionnelles chinoises, des arts martiaux et du Taï Chi. Une partie des festivités se tiendra sur la Place du Débarcadère mais également en centre-ville, rue Rhin et Danube.

Dans ces deux zones, les spectateurs pourront participer à différents ateliers, de 9 à 18 heures. Des stands seront également installés.

Mah-jong, calligraphie, bien-être, massage, réflexologie, médecine et articles chinois… De quoi intéresser tous les âges et tous les publics. Un flashmob se déroulera aussi. Sans oublier le grand spectacle assuré avec la danse du lion et des dragons. Des expositions seront visibles et des artistes réaliseront une fresque. Autre grand moment : le riz cantonnais à déguster en partage à midi. Un menu costaud tout comme l’est le programme du Nouvel an chinois version Saint-Paul.

Des expositions auront d’ailleurs lieu dans deux des médiathèques du territoire. À Leconte-de-Lisle, sur le front de mer, du 11 février au 2 mars avec l’exposition " Villes de Chine ". Et à Michel-Adélaïde, à Saint-Gilles-les-Bains, du 19 février au 19 mars, avec l’expo " Paysages chinois ".

Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, et son conseil municipal souhaitent également une très bonne année du cochon de terre à la communauté chinoise. Voilà, vous savez tout sur ce Nouvel an chinois.

