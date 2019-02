Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 13 heures

Le Gymnase de Vue Belle s'est transformé en véritable dojo le dimanche 10 février. À l'occasion de la 10ème édition de la Coupe de karaté de La Saline en kumité, ou encore karaté combat, ce sont une quinzaine de clubs de l'île, avec près de 120 licenciés, qui se sont affrontés sur les tatamis. Des benjamins aux vétérans, les adversaires ont du jouer de techniques et de patience pour décrocher la victoire. Malgré l'absence ce certains clubs n'ayant pu se déplacer à cause du réseau routier ce jour là, les confrontations ont livré au public un magnifique spectacle. Organisé par le Centre Études Karaté de la Saline (CEKS), le tournoi s'est déroulé sur toute la matinée et a surtout été l'occasion de repérer les pépites qui seront, dans un avenir proche, les grands noms du karaté réunionnais.

