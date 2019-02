Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Soucieuse du bien-être et de l'épanouissement des petits Saint-Paulois, la Ville de Saint-Paul continue d'investir au sein des écoles de la Commune. Par le biais de la caisse des écoles, la collectivité vient ainsi de faire l'acquisition de nouveaux matériels de sports pour une utilisation mutualisée pendant et hors-temps scolaire. Des raquettes et balles de beach-tennis, aux ballons de football et de rugby, en passant par le matériel de tchoukball, les compresseurs électriques, les kits de motricité/athlétisme, ou encore les valises de course d'orientation pédagogique, les bonnets de natation et les pack récréation multi-activité... une panoplie complète de matériels est installée depuis quelques jours.

