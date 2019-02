Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 19 heures

Un mix entre le football et le tennis de table : le teqball se pratique aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Le parc Arc-en-Ciel de Plateau Caillou dispose depuis ce vendredi 15 février 2019 d'une table afin de pratiquer cette discipline. Un gros plus pour les écoliers de Jean-Monnet, de Blanche-Pierson et des collégiens du quartier présents. L'occasion pour eux de s'essayer à cette nouvelle pratique tendance alliant cinq sports : football, ping-pong, volley-ball, tennis et squash.

Un mix entre le football et le tennis de table : le teqball se pratique aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Le parc Arc-en-Ciel de Plateau Caillou dispose depuis ce vendredi 15 février 2019 d'une table afin de pratiquer cette discipline. Un gros plus pour les écoliers de Jean-Monnet, de Blanche-Pierson et des collégiens du quartier présents. L'occasion pour eux de s'essayer à cette nouvelle pratique tendance alliant cinq sports : football, ping-pong, volley-ball, tennis et squash.