Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Saint-Paul, la Fédération des Associations Chinoises (FAC) et l'Amicale de l'École Franco-Chinoise (AEFC) ont organisé les festivités du Nouvel An Chinois en ville de Saint-Paul et sur la place du Débarcadère. Plus de 3000 personnes ont ainsi déambulé en centre-ville et au front de mer afin de découvrir toute la culture de l'empire du milieu. Entre le riz cantonnais géant, les stands de massages, la danse des lions et des dragons, le festifood chinois et les prestations scéniques en soirée, petits et grands ont pu profiter d'une ambiance festive et colorée.

Pour la deuxième année consécutive, la ville de Saint-Paul, la Fédération des Associations Chinoises (FAC) et l'Amicale de l'École Franco-Chinoise (AEFC) ont organisé les festivités du Nouvel An Chinois en ville de Saint-Paul et sur la place du Débarcadère. Plus de 3000 personnes ont ainsi déambulé en centre-ville et au front de mer afin de découvrir toute la culture de l'empire du milieu. Entre le riz cantonnais géant, les stands de massages, la danse des lions et des dragons, le festifood chinois et les prestations scéniques en soirée, petits et grands ont pu profiter d'une ambiance festive et colorée.