Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

27 étudiants en première année de BTS (Développement de l'agriculture des régions chaudes) au lycée agricole de Saint-Paul s'envolent pour cet grand événement, organisé à Paris du 23 février au 3 mars 2019. Leur établissement, Émile-Boyer-de-la-Giroday, participe pour la onzième année consécutive au Salon international de l'agriculture. Ces jeunes saint-paulois se préparent à vivre cet événement de référence. L'occasion pour eux de devenir les ambassadeurs réunionnais de la production et du savoir-faire péi. Ils accompagneront 23 agriculteurs locaux afin d'animer leur stand. Et ont pris l'avion ce jeudi 21 février. Leur projet consiste à fédérer les étudiants de l'enseignement et les professionnels agricoles de La Réunion.

27 étudiants en première année de BTS (Développement de l'agriculture des régions chaudes) au lycée agricole de Saint-Paul s'envolent pour cet grand événement, organisé à Paris du 23 février au 3 mars 2019. Leur établissement, Émile-Boyer-de-la-Giroday, participe pour la onzième année consécutive au Salon international de l'agriculture. Ces jeunes saint-paulois se préparent à vivre cet événement de référence. L'occasion pour eux de devenir les ambassadeurs réunionnais de la production et du savoir-faire péi. Ils accompagneront 23 agriculteurs locaux afin d'animer leur stand. Et ont pris l'avion ce jeudi 21 février. Leur projet consiste à fédérer les étudiants de l'enseignement et les professionnels agricoles de La Réunion.