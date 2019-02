Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les fortes pluies et l'orage qui se sont abattus en milieu d'après midi de dimanche sur la région de Saint-Paul ont affecté le système de traitement de l'eau, la rendant impropre à la consommation. Plusieurs quartiers : Saint Gilles-les-Bains, La Saline-les-Bains, Boucan Canot, Plateau Caillou, Eperon, Bernica , La Saline et Saint-Gilles-les-Hauts sont concernés. "Afin d'assurer l'accueil des enfants dans les meilleures conditions, le service de restauration scolaire de la Ville de Saint-Paul procède actuellement à la livraison de bouteilles d'eau dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires concernées pour cet incident" informe la mairie de Saint-Paul (Photo d'illustration)

