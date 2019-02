Un nouvel hôpital installé à Saint-Paul dans la zone du Grand-Pourpier. Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) va remplacer le Centre hospitalier Gabriel-Martin (CGHM). Cette structure fermera complètement le mercredi 6 mars 2019. Date à laquelle s'arrêteront toutes les activités médicales. Le transfert des patients et le déménagement vers le CHOR se dérouleront les 5 et 6 mars. Voici, ci-dessous une rapide présentation du CHOR et le dossier complet détaillant ce nouvel établissement.

Du 28 février au 10 mars 2019, le CHGM-CHOR va suspendre toute son activité programmée. Ce qui signifie par exemple qu’aucune intervention chirurgicale non urgente ne sera réalisée pendant cette période. Le CHGM va également activer une procédure dite "black out" ou de fonctionnement dégradé qui contient un grand nombre de mesures spécifiques qui permettent à un hôpital de fonctionner dans des conditions difficiles (type panne de courant). Un planning minuté



Ce qui permettra par exemple de réorienter certains patients vers d’autres établissements. L’activation de cette procédure associée à la suspension de l’activité programmée doit réduire de façon importante le nombre de patients à transférer le jour J. On estime aujourd’hui qu’environ 110 patients devront être transférés en 36 heures, de 8h à 20h, sur la base de 2 patients par heure. Un planning minuté du 5 mars à 8 heures au 6 mars à 20 heures. La liste et l’ordre de transfert des patients des différents services est d’ores et déjà planifié.



À titre de repères, les patients du service de court séjour gériatrique seront les premiers à rejoindre le CHOR le 5 mars dès 8 heures. Les urgences, selon une procédure extrêmement balisée, basculeront du CHGM au CHOR à minuit précisément.



Les services du pôle Femme Mère Enfant, dont la maternité, seront les derniers à rallier le site du Grand Pourpier en fin de journée le 6 mars.

Découvrez le CHOR en quelques chiffres :



• 7 Millions d’euros de budget pour la conception et la réalisation de l’ouvrage

• 28 900 M2 de surface sur 5 niveaux 45 000 M2 avec plafonds et terrasses

• 310 Lits et places répartis en 251 chambres (90% individuelles)

• 6 Salles au bloc opératoire

• 35 Salles de consultations externes au rez-de-chaussée

• 2 + 2 IRM et scanners 564 Places de stationnement

• 360 Arbres

• 3700 Plantes ou arbustes



Quant au CHGM, il va être vendu. Une convention a été signée avec la mairie de Saint-Paul qui arrête que le CHGM est propriétaire du foncier. La municipalité aura également un droit de regard sur l’acheteur et son projet suite au futur appel à projets.

