Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

À l'initiative de l'association Mouv Ensamb 974, une fête pour célébrer nos grands-mères se déroulera ce dimanche 3 mars au complexe sportif de la Plaine Saint-Paul, près de l'école Les Caramboles. L'occasion de montrer toute l'affection que nous portons à nos ainées. Au programme café et thé de bienvenue, ateliers gâteaux et pâtisserie, repas partage et après-midi dansant avec un orchestre.

