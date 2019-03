La Ville de Saint-Paul organisait lundi 4 mars une réunion d'information pour les agents souhaitant passer une formation pour le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) et au Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD).

Trente candidats au BAFA et quinze au BAFD, issus des associations et de la collectivité saint-pauloises, étaient présents dans la salle de conférence du front de mer. Une formation théorique a pour l’occasion était délivrée, avant la formation sur le terrain qui aura lieu en juillet et août, ainsi qu’une session d’approfondissement qui se tiendra en octobre.

Depuis 2014, ce sont 234 personnes qui ont été formées à ces deux métiers, grâce à la volonté de la ville d’investir dans le secteur de l’animation. L’objectif principal est par ailleurs de répondre aux demandes des familles et d’offrir des vacances de qualité aux enfants de la commune.