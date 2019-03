Publié il y a 10 minutes / Actualisé le Vendredi 08 Mars à 17H26

Une fois n'est pas coutume, 20 élèves de grande section venant de l'école Eugène Dayot (Saint-Paul) et vêtus de la tenue de circonstance, se sont regroupés sur la plage de l'Hermitage pour une matinée de classe hors du commun. Accompagnés de leur enseignant et de quelques parents, les marmay ont été sensibilisés par les médiateurs du TCO. "Ces derniers leur ont concocté un programme sur mesure : divers jeux interactifs autour du tri des déchets et du pique-nique zéro déchet" explique le TCO

