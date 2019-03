Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

C'était un pari de la municipalité de Saint-Paul, réussir à animer le centre-ville de la commune souvent déserté le week-end. On dirait bien que l'opération a fonctionné, les habitants du coin et parfois de plus loin étaient au rendez-vous. Des animations étaient prévues de 9h à 23h, au programme: cinéma en plein air, village artistique dans la longère du marché couvert, Festifood, flash mob, body painting, show dance... les magasins avaient aussi joué les prolongations jusqu'à 22h. Retour en image sur cette journée du samedi 9 mars dans l'Ouest.

