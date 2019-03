Géré par la SPL Ti Baba depuis le mois de janvier 2018, le Lieu d'Accueil Enfants-parents Itinérant L.A.E.P.I. propose aux familles de la commune de Saint-Paul un accueil de proximité au coeur même des quartiers.



Le L.A.E.P.I a été mis en place afin de proposer aux parents un espace de jeux et d’échanges pour leurs enfants, jusqu’à six ans. L’accueil est assuré par deux professionnelles, qui ont aménagé un espace de jeux et développements pour les plus petits.



Les parents peuvent, eux, de leur côté, profiter d’un temps de détente dans le coin thé-café et échanger entre eux tandis que leurs enfants sont laissés entre de bonnes mains.



L’inscription est gratuite et ouverte à tous.

• Lundi 9h30-11h30

Bois de Nèfles (C.A.S.E. Joseph-Grosset)



• Mercredi 9h00-12h00

Saint-Gilles-Les-Hauts (C.A.S.E. Chemin Fond Maunier)



• Jeudi 14h30-17h00

Etang Saint-Paul (C.A.S.E. Jimmy-Dessamb)



• Vendredi 9h30-11h30

Saint-Gilles-Les-Hauts (C.A.S.E. Chemin Fond Maunier)



Contact

Fixe : 02 62 34 48 47 / Portable : 06 92 69 74 37

Mail : ram.laepi@spltibaba.re



Sites Internet :



https://www.crechetibaba.re

https://www.mairie-saintpaul.re