Le Raid académique UNSS (Union nationale du sport scolaire) est organisé cette année les mardi 26 et mercredi 27 mars 2019. Les jeunes s'affronteront dans huit épreuves sportives réparties sur ces deux jours de championnat.

Environ 350 jeunes réaliseront plus de 8 épreuves sportives, réparties sur deux jours. Il y aura en tout 80 équipes de 4 élèves, 50 jurys, 40 accompagnateurs et 80 jeunes officiels. Temps fort de cette rassemblement sportif : les élèves réaliseront une Course d'Orientation nocturne.

L'accueil se fera au camping de l'Ermitage à La Saline les Bains. Après les épreuves, le classement sera établi à partir du temps réalisé par chaque équipe sur l'intégralité du raid, et après retrait des pénalités éventuelles. Il peut s'agir de balises manquantes par exemple, ou encore d'erreurs d'itinéraires ou de dépassements de temps.

Deux jours d'épreuves

Mardi 26 mars, les élèves auront l'épeuvre à 14h du Swim and Run (Nage et Course), puis le Run and Bike (Course et Vélo). A partir de 19h30, ce sera l'heure du trail puis de la course d'orientation nocturne.

Mercredi 27 mars, ils seront réveillés à 7h du matin pour continuer les épreuves avec Kayak, VTT, Trail, Course d'orientation, Trail à nouveau, VTT, Course d'orientation et de nouveau VTT pour finir. Un long parcours fatigant et très sportif.

Les récompenses seront remises à partir de 15h30.