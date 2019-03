Le 23 mars 2019, la Réserve Naturelle Nationale de l'Etang Saint-Paul, en partenariat avec Saint-Paul Ville d'art et d'Histoire, célèbre Journée Mondiale de l'Eau. Cette manifestation internationale, créée sur de l'Organisation Mondiale des Nations Unies en 1992, a pour but d'informer la population sur le rôle prépondérant de l'eau dans la survie de l'humanité.

L’eau est au cœur du développement durable. Les ressources en eau, ainsi que la gamme de services qu’elles peuvent rendre, contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l’environnement. De la nourriture et la sécurité énergétique à la santé humaine et environnementale, l’eau contribue à l’amélioration du bien-être social et à une croissance équitable, affectant les moyens de subsistance de milliards d’individus. Néanmoins, encore aujourd’hui, 2,1 milliards de personnes n’ont pas d’eau potable chez elles et 1 école primaire sur 4 est sans eau po¬table dans le monde.

Pour cette journée, dont le thème est " De l’eau pour tous ", une balade gratuite de 14 kilomètres est organisée pour découvrir cette ressource précieuse ainsi que les patrimoines de l’Etang Saint-Paul qui lui sont associés. La balade e sera commentée par un guide-conférencier et un éco-garde animateur de la Réserve Naturelle Nationale Etang de Saint-Paul.

La réservation est obligatoire et la balade est ouverte aux adultes et aux enfants de plus de 8 ans.

Informations



Lieu : Parking de co-voiturage de la Chaussée Royale en face de la Maison Serveaux.

Départ à 7h00.

Durée : 5h à 5h30.

Réservation obligatoire au 02 62 70 28 88.

Courriel : accueil@reserve-etangsaintpaul.fr

Site internet : www.reserve-etangsaintpaul.fr