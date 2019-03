Une rencontre a eu lieu ce mardi 19 mars 2019 entre le maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé et les représentants des parents d'élèves de l'école Rocquefeuil à Saint-Gilles. Le maire a décidé de faire installer des climatiseurs dans les salles de classe de l'école d'ici le second semestre.

Deux représentants des parents d’élèves de l’école de Rocquefeuil ont été reçus mardi 19 mars 2019 par le maire Joseph Sinimalé. Parmi les topics abordés, la problématique de la chaleur dans cette école primaire et maternelle de Saint-Gilles-les-Bains. En préambule de la discussion, le maire a rappelé les conditions météorologiques exceptionnelles que connaît cette année le département, avec notamment une chaleur qui va de record en record.

Joseph Sinimalé a aussi tenu à souligner l’un de ses axes politiques depuis 2014 : "beaucoup d’actions ont été menées pour améliorer les conditions de travail de nos enfants. Je suis conscient qu’il faut faire davantage encore ".

Ainsi, le maire de Saint-Paul a décidé de faire installer des climatiseurs dans les salles de classe de Rocquefeuil d’ici le second semestre. Comme pour Carrosse et les autres écoles qui ont été jusqu’à présent dotées de climatiseurs, il faudra cependant aux élèves et à l’équipe pédagogique patienter le temps pour EDF de procéder au renforcement du réseau électrique. Entre 4 et 6 mois le plus souvent. " Nous ferons en sorte que pour la prochaine période de fortes chaleurs, les enfants bénéficient de meilleures conditions de travail ", a insisté le maire.

Mais la climatisation est l’objet d’inquiétudes notamment en terme de capacité énergétique et de santé. Aussi, la ville réfléchit déjà à l’amélioration du confort thermique dans les écoles sans passer par une climatisation. Un projet qui s’inscrit dans le cadre du développement durable auquel la ville est attachée.

