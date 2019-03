Ravine Daniel, bourg de la Saline de près de 7 000 habitants, a vu son terrain de football refait à neuf. À cette occasion, une inauguration de l'équipement sportif, sous forme de Journée de Cohésion, s'est tenue dans le quartier des Hauts de Saint-Paul ce mercredi 20 mars 2019.

Policiers municipaux, gendarmes, jeunes des clubs de football, associations, acteurs publics, élus… voici en somme les personnes réunies lors de l’inauguration du terrain de football à Ravine Daniel. Introduite par le discours du maire, qui n’a pas manqué de rappeler l’importance d’une pratique sportive afin de se maintenir en bonne santé, la manifestation a rassemblé près d’une centaine de participants.



" Le but de cette journée est de maintenir la cohésion sociale au cœur des quartier de Saint-Paul ", a insisté le premier magistrat, Joseph Sinimalé, aux cotés de Jean-Marc Aure, élu délégué à la Sécurité et de Catherine Paoli, présidente de l’OMS (Office Municipal des Sports).



Tout comme la première édition à Eucalyptus l’année dernière, l’événement s’est organisé autour d’un tournoi de football entre les policiers et les jeunes du secteur mais aussi quelques licenciés des clubs des hauts de la commune. Bien entendu, les animations ont suscité la curiosité des habitants aux alentours, spectateurs de la première heure.

Les associations ont elles aussi pu exposer leur savoir-faire avec des stands qui leurs ont été dédiés. Parmi elles, Ter Solidèr des O, la Maison Goni et de la Récup, Jeunes Citerne Troussaille, ou encore Vivre à Tan Rouge. Le TCO, La Croix Blanche Française, le Réseau Oté et la CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) mobile ont également délivré de précieux conseils dans leurs domaines de compétence respectifs.



Une réussite pour cette deuxième édition de la Journée de Cohésion qui sera amenée à être réitérée dans d’autres quartiers de Saint-Paul.