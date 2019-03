Le club du Bois-de-Nèfles athlétisme organise le dimanche 7 avril 2019 la 17ème édition du trail la Boucle du bassin Vital. Un parcours de 22,5 km dans les hauteurs de Saint-Paul.

Organisée par le club du Bois-de-Nèfles athlétisme, sous l’égide de la ligue régionale d'athlétisme (LRA), elle permet de découvrir et d’apprécier quelques sites splendides de Saint-Paul. "Le parcours débute à Savannah et fait un tour dans les champs de canne avant de filer vers la sèche montée du Bassin Vital, le Ruisseau et Bel-Air puis revient sur le littoral par une descente assez technique" indiquent les organisateurs.

Le parcours cumule un dénivelé important pour la distance et alterne des sections roulantes et d’autres beaucoup plus raides et techniques. L’évènement propose 2 autres formats : le Vital Relais (23 km en relais à 2) et le Vital Kids (course enfants entre 1 km et 3 km selon les catégories).

La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 29 mars 2019 à minuit, dans la limite des places disponibles.

www.ipreunion.com