Dans le cadre de la 30ème édition des Semaines d'Information sur la Santé Mentale qui se déroule du 18 au 31 mars 2019, deux actions ont été menées à Saint-Paul.

Placée sous le thème de l’impact du numérique sur la santé mentale, une matinée d’information et de sensibilisation avait eu lieu dans le jardin de la mairie de Saint-Paul le 22 mars dernier. Les services de l’EPSMR et leurs associations partenaires ont accueilli le public de 9h à 12h.

Ce vendredi 29 mars, une conférence se tenait dans la salle du Front de mer de Saint-Paul, l’équipe de la CUMP OI (la cellule d’urgence médico-psychologique de l’océan Indien) a présenté le dispositif VigilanS dont le thème est “idées noires, idées suicidaires : Où aller? Qui appeler? Il était question de présenter l’offre de soins existant lorsque les personnes sont confrontées à des idées noires et idées suicidaires. Ces informations peuvent être utiles si et seulement si on travaille sur les représentations c’est-à-dire les idées reçues. C’est pourquoi, la seconde partie de la présentation reposait sur les idées reçues autour du suicide. L’entrée de cette conférence était libre et gratuite.

Plus d'informations sur le site de Saint-Paul.