L'EPLEFPA de Saint Paul ouvre les portes du Lycée " Emile Boyer de la Giroday ", du CFPPA et du CFA Agricole de Saint-Paul, le samedi 06 avril 2018 de 08h à 16h.

La thématique de cet événement est l'Agroécologie.

L’inauguration officielle de la Journée Portes Ouvertes marquera les 30 ans de l’EPLEFPA de Saint-Paul et se tiendra de 11h00 à 12h00.

Cette manifestation vise à informer les visiteurs sur les formations dans les domaines de l'agriculture, de l’eau, de l'environnement et de l'aménagement paysager enseignées au Lycée " Emile Boyer de La Giroday " (voie scolaire) au CFAA de St-Paul (par apprentissage) et au CFPPA (formation pour adulte).

L’occasion de faire découvrir des métiers qui recrutent, de sensibiliser les visiteurs aux techniques de productions agricoles innovantes et plus respectueuses de l'environnement.

Pour cette journée les visiteurs pourront :

- Visiter l’établissement et ses installations

- Rencontrer la communauté éducative sur les stands de formations

- Participer aux ateliers techniques : horticulture, élagage, rucher pédagogique, etc.

- Découvrir le marché bio, la pépinière, le Verger conservatoire de mangues et l’Arboretum

- Échanger avec nos partenaires techniques sur des stands d’animation et d’information

- Exposition de matériel agricole

- Profiter des nombreuses animations