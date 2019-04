1 500 marmailles de CM1 et de CM2 se sont défoulés au challenge de natation organisé ce lundi et ce mardi 2 avril 2019 à la piscine Josselyn-Flahaut de Plateau Caillou. Un événement spécialement réservé aux enfants. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune de Saint-Paul

"Choisis pour l’occasion, les enfants de l’établissement Daly-Eraya du quartier de la Grande Fontaine recevaient une médaille. Une récompense remise par le 7ème adjoint aux affaires scolaires, Alex Pota, l’élue de proximité du quartier, Nadine Sévétian, et l’élu en charge des Sports, Thierry Martineau.

Les jeunes sportifs des autres classes obtenaient également une médaille pour leur participation. Une bonne façon de démarrer cette compétition amicale parrainée par l’ancien nageur réunionnais le plus titré, le Saint-Paulois Franck Schott, actuel conseiller technique régional à La Réunion.

Revivez la première journée de manifestation avec les images prises par notre photographe. Tous ces petits nageurs recevaient aussi un petit gâteau et un jus de fruit. Grande nouveauté à signaler : ils obtenaient un bonnet de bain avec le logo de la ville afin de conforter leur pratique de la natation.

Ces élèves bénéficient d’ailleurs du programme “savoir nager”. Il s’agit d’un dispositif prioritaire de l’Académie de La Réunion. Pour ce Challenge de natation, le thème proposé mêle la féérie des personnages de Walt-Disney et le monde du fantastique via des ateliers ludiques et pédagogiques.

Esprit de fair-play

Vaïana, Bob l’éponge, Les aventures de Samy, Le parcours de Némo, Arielle la petite sirène, 20 000 lieues sous les mers, Aquaman, Pirate des Caraïbes, Gang de requins, Aquabasket-ball : voici les différents univers retenus pour ces deux journées. L’occasion pour ces saint-paulois de s’affronter dans un esprit de fair-play lors de relais ou de jeux. Sur un toboggan, dans une structure gonflable en forme de bateau ou bien encore dans une fausse cage…

Une vraie fête de l’eau rythmée par la musique ou chacun des marmailles se balade entre ces différents parcours aquatiques. Le moment de pratiquer des modules d’apprentissage par le biais d’une manifestation sportive, festive et divertissante.

Dans le cadre du dispositif “Savoir nager”, et pour la sixième année consécutive, la commune saint-pauloise, en partenariat avec des conseillers pédagogiques de l’Éducation nationale, facilite l’apprentissage de la nage avant leur l’entrée en classe de sixième.

Une priorité

La ville fait donc de cette discipline une priorité en mettant à disposition les piscines du territoire. En témoigne la relance d’une nouvelle école municipale depuis septembre 2018 destinée à tous les habitants. Les enfants peuvent notamment profiter de l’enseignement à la natation à moindre coût, une fois par semaine, en étant encadrés par les Maîtres nageurs-sauveteurs. “Savoir nager” vise plusieurs objectifs. Vaincre la peur de l’eau et se déplacer de façon autonome dans les bassins.



Une évaluation de fin de cycle obligatoire permet aux nageurs d’obtenir l’attestation scolaire du savoir nageur à la fin du CM2 ou à lors du passage en sixième, selon le niveau".