Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 17 heures

Organisée par le CCAS en étroite collaboration avec l'association "Respa Seul" et avec la participation de l'association Les tamarins de l'ouest et des clubs de personnes âgées du secteur, une journée de partage et du vivre-ensemble aura lieu le samedi 13 avril de 8h à 17h dans la salle polyvalente de Petite-France

