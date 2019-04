Ce dimanche 7 avril se déroulait la traditionnelle course de trail de l'Ouest, la boucle du Bassin Vital, avec un départ donné à 7h au stade Willy Aubras de Savanna. Plus de 700 participants ont foulé les 22,6 km d'un parcours très technique.

Il aura fallu moins de deux heures au vainqueur pour terminer la boucle. Romain Fontaine, bénédictin d’origine, signe un temps de 1h59,53s s’imposant face à ses deux principaux rivaux, Fabrice Mithridate (2h03,26s) et Stéphane Odules (2h06,37s). Du coté des féminines, c’est Claire Nedelec qui prend la tête de la course et s’adjuge la victoire en 2h27,38s suivie de Élodie Mithridate (2h45,03s) et Priscilla Nativel (2h48,14s).

Entre temps, les enfants inscrits dans les différents clubs d’athlétisme ont eux aussi eu droit à leur compétition au sein même de la réserve naturelle. Des minimes aux poussins, les efforts ont été soutenus pour espérer figurer dans le top 3.

En fin de matinée, les vainqueurs se sont vu remettre leurs récompenses par les partenaires et en présence des élus. " Bien entendu, cette organisation serait impossible sans le dévouement des bénévoles du club Bois-de-Nèfles athlétisme. Je tiens à les remercier particulièrement et souhaite longue vie à cette belle course ", insiste Thierry Martineau, conseiller municipal délégué au Sport aux cotés de Josie Bourbon et Patrick Dorla, adjoints de quartier.

La cérémonie des récompenses terminée, les traileurs se sont octroyés un repos bien mérité. Le Bois-de-Nèfles athlétisme et les partenaires donnent rendez-vous aux sportifs l’année prochaine pour une nouvelle course.