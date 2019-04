Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Porté par Thierry Renard, un professeur d'éducation physique et sportive, un projet humanitaire, culturel et sportif commun entre deux collèges, un lycée et l'ALEFPA (Association Laïque pour l'Éducation, la Formation, la Prévention et l'Autonomie) verra le jour en mai 2020.

