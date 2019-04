La labellisation de la commune de Saint-Paul " ville active et sportive " est prolongée d'une année portant sa durée à trois ans. Le président du Conseil national des villes actives et sportives, Marc Sanchez l'informe dans un courrier adressé à la Ville de Saint-Paul.

Cette labellisation obtenue en 2018 " est donc valable jusqu’en février 2021 ".

Le label " ville active et sportive " a pour objet de valoriser les communes qui développent des politiques volontaristes pour promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes ses formes, et accessible au plus grand nombre. C’est aussi la reconnaissance des 249 équipements sportifs gérés par la collectivité communale.

Environ 1 700 000 passages sur les différents sites sont comptabilisés par an, et près de 300 manifestations événementielles annuelles sont programmées.