La Plaine, Bois Rouge, Villèle et la Saline... Le Nouvel an Tamoul va se dérouler du 16 au 20 avril 2019 dans ces secteurs de la ville saint-pauloise. Avec quatre rendez-vous festifs prévus dans ces quartiers.

Les curieux et les amateurs de spectacle pourront assister à des démonstrations de danse effectuées par une trentaine d’associations de toute l’île, venues avec leurs propres instruments de musique. Des master class seront également organisées. Les artistes livreront leurs secrets. Le public profitera d’initiation aux différentes danses et pourra échanger avec eux. L'entrée sera libre et gratuite.

Il sera possible de découvrir tous les aspects de la culture tamoule lors de ces quatre manifestations, dont la nourriture et l’art notamment. Des dégustations de mets traditionnels seront aussi proposées. De véritables moments synonymes de partage, de convivialité et de célébration du vivre-ensemble réunionnais. Ou quand la culture tamoule s’invite chez vous.

Le dernier grand rendez-vous de cette riche programmation se tiendra le samedi 20 avril chez Madame Taman à la Saline à partir de 18 heures. Direction le 9 Rue Mounichy sur la route de la Saline. Les spectateurs viendront célébrer l’année 5 120.